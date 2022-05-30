Вологда, , 14:39 — REGNUM В Вологодской области отменили обязательной масочный режим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«В соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией совместно с экспертами приняли решение отменить обязательный масочный режим в регионе. С сегодняшнего дня ношение масок и социальное дистанцирование будет носить рекомендательный характер», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательный масочный режим был отменен в Мурманской области.