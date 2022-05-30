Вашингтон, 30 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Европейский союз, видимо, уже исчерпал возможные инструменты для нанесения России ущерба в краткосрочной перспективе. Такое положение дел всё больше тревожит европейских дипломатов и чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

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Так, решение ЕС об эмбарго на российскую нефть, которое подавалось как неминуемое, растягивается на дни и даже недели. Одобрение в этом вопросе требуется от всех 27 членов союза, однако Венгрия отказывается поддерживать антироссийские санкции. Также некоторые страны согласны платить России в рублях.

Кроме того, некоторые лидеры Евросоюза уже предлагают исключить из санкций трубопровод, по которому российская нефть идёт к Венгрии и другим странам. Есть вероятность, что нефть вообще трогать не станут.

Автор статьи напоминает, что о том, что вопрос о нефтяном эмбарго потребует много времени, говорили ещё с самого начала, и на высшем уровне. И со временем членам ЕС всё сложнее и сложнее достигать согласия, санкции всё большим бременем ложатся на их экономики.

Даже если они всё же договорятся о новом пакете санкций против России, они уже не нанесут такой сильный удар, считает автор публикации. Так, переходный период продлён, а от идеи запретить российским нефтяным танкерам направляться в третьи страны решили отказаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, европейские дипломаты в рамках внеочередной встречи Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС — «Корепер» так и не смогли прийти к единому мнению о проекте нефтяного эмбарго в отношении РФ. Более того, есть информация, что Еврокомиссия пошла навстречу Венгрии и решила пока не запрещать поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

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