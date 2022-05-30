Москва, 30 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Нет большой проблемы в том что «Эльбрус» в Зеленограде будут производиться не по технологии 3-нм. Со своими задачами он справляться будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Wikishmipuki Процессор «Эльбрус — 4 С»

«Производить его точно надо, 90 нанометров будет немного влиять на скорость, и греться он будет больше.

Что касается TSMC то это не та компания, которая будет незаменима при производстве микропроцессоров. Есть множество компаний, имеющих техпроцесс менее 90 нанометров по всему миру.

Кроме того, если в России поставили задачу разрабатывать область высокоточных технологий и масштабирования новых успехов будущего цифровой экономики на все регионы, то, скорее всего, отрасль получит и новые площадки и большие инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, компания МЦСТ ведёт переговоры о переносе производства процессоров «Эльбрус» на российскую фабрику «Микрон».

Читайте также: Разработчик процессоров «Эльбрус» пытается перенести производство в Россию