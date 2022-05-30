Ростов-на-Дону, 30 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Тело ребёнка обнаружили в вещевой сумке на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в донском управлении СКР 30 мая.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления», — уточнили в ведомстве.

На вид мальчику от пяти до семи лет. Следователи устанавливают личность ребёнка, обстоятельства его гибели и лиц, причастных к убийству.

Расследование уголовного дела продолжается.