Москва, 30 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Российский артист цирка Эдгард Запашный раскритиковал узбекскую певицу Наргиз Закирову, которой недавно запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщил портал StarHit 30 мая.

Kremlin.ru Эдгард Запашный

«Друзья, вы прекрасно знаете, как я терпеть не могу певицу Наргиз. После очередного потока грязи в сторону России ей вынесли запрет на посещение нашей страны в ближайшие 50 лет. Сегодня на телеканале «Звезда» вышел первый выпуск музыкального шоу «Новая Звезда», где одним из членов жюри является Наргиз. Сейчас я читаю в Telegram-каналах много негодований по этому поводу. Естественно, авторы комментариев говорят о том, что шоу надо было не пускать в эфир. Если руководство телеканала пойдет на поводу у недовольных людей и снимет программу с эфира, то, прежде всего, мы навредим большому количеству хороших исполнителей, которые очень сильно старались и делали все возможное для достойного представления своих регионов нашей необъятной Родины. Сейчас именно тот момент, когда из-за одной дуры не должны пострадать совершенно невинные люди», — заявил Запашный. Наргиз, в свою очередь, высказывание артиста никак не прокомментировала.

Ранее певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной подобного решения стала активная критика исполнительницей действий российской армии.