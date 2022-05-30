Ереван, , 14:36 — REGNUM Участвующий в акциях протеста в Ереване сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян не претендует ни на какую должность в случае успеха движения «Сопротивление». Об этом он 30 мая заявил журналистам.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Что касается выборов мэра Еревана и слухов, циркулировавших вокруг моего имени по этому поводу, то сразу скажу, что у нас не было никаких обсуждений по этому вопросу ни с членами моей семьей, ни внутри фракции», — сказал Левон Кочарян.

Сын второго президента подчеркнул, что он и его отец ведут политическую борьбу с действующими властями для того, чтобы не были подписаны «деструктивные документы», которые негативно скажутся на Нагорном Карабахе и Армении.

Напомним, движение «Сопротивление», созданное оппозиционными партиями Армении, проводит акции протеста в Ереване около месяца, добиваясь отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его обвиняют в планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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