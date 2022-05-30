Самара, 30 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Бывшего директора бюджетного учреждения заподозрили в совершении мошенничества с использованием служебного положения в Самарской области. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, фигурантка уголовного дела, которая на момент совершения преступления занимала должность директора бюджетного учреждения, обеспечила начисление и выплату двум подчиненным сотрудникам этого учреждения премий за период 2020 года и сообщила о необходимости передачи ей части полученных сумм.

«После получения данных денежных средств сотрудники, опасаясь негативных последствий со стороны подозреваемой, передали последней денежные средства в размере более 315 тысяч рублей, которыми женщина распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что своими преступными действиями подозреваемая нарушила права и законные интересы этих работников, лишив их права на получение данных выплат.

По данному факту в отношении бывшего директора регионального ГБУ «Туристический информационный центр» было возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.