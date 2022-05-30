Москва, 30 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию экспорт российского продовольствия и удобрений, заявил 30 мая журналистам представитель вице-премьера.

Leonrid Андрей Белоусов

«На встрече обсуждались вопросы экспорта российской продовольственной продукции и удобрений в целях стабилизации положения на мировых продовольственных рынках», — сказал он.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что лидеры Европейского союза встретятся 30 мая, чтобы заявить о дальнейшей поддержке Украины, но встреча будет омрачена тем, что они так и не смогли договориться о новом пакете санкций против Москвы.