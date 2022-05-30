Будапешт, , 14:34 — REGNUM Только военной силой киевский нацистский режим не повергнуть, надо будет последовательно и серьёзно заниматься восстановлением нормального мышления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 мая, комментируя высказывания соучредителя правящей партии Венгрии Жолта Байера.

Василий Чегодар. Крещатик и площадь Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости). 1976 Украина, Киев

Как сообщалось ранее, Байер сравнил действия украинских властей по уничтожению русской культуры с преступлениями нацистов. «Гейне предупреждал, что те, кто начинает с сжигания книг, в конечном итоге сжигают людей. Если мы уберем русскую культуру из украинской культуры, оставшееся будет выглядеть жалко, глупо и ничтожно», — отметил он.

« Венгр, конечно, даёт крайне уничижительную характеристику украинским шовинистам и лично так называемому «президенту» Зеленскому. За последние годы украинский шовинизм стремительно перерос в нацизм, усилил свою преступную сущность. Как могут произведения классиков любых стран и народов быть вредны для мышления какого-то отдельного народа? В своей вчерашней воскресной проповеди патриарх Кирилл сравнил действия коммунистов в СССР с действиями украинских нацистов сегодня. Не может быть ничего более далёкого от истины. Ленин, напомню, собирал страну, разрушенную либеральной элитой Российской Империи после того, как РПЦ предала монархию и монарха. А уж в области культуры, в области образования — тем более, здесь контраст особенно ярок. Ленин, как мы помним, учил молодежь: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Коммунисты впервые в нашей стране обеспечили поголовную грамотность, высокий уровень образованности. Это и дало возможность победить в Великой Отечественной войне.

А тех, кто на оккупированной части нашей страны сжигал людей, организовывал лагеря смерти, поддержали, напомню, Романовы, другие семьи аристократов в эмиграции, часть иерархов Русской православной церкви за границей. Кстати говоря, сегодняшних иерархов Украинской православной церкви, поддержавших киевский укронацистский режим, надо сравнивать именно с теми деятелями РПЦЗ. И сегодня часть РПЦЗ выступает против действий нашей страны по освобождению Украины от нацизма и возвращению русскому народу там возможности жить полноправно.