Бухарест, 30 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 400 человек были эвакуированы из корпуса элитной средней школы в центре Бухареста из-за звонка о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом 30 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Полиция

По предварительным данным, неизвестный мужчина связался с универсальной экстренной службой «112» 30 мая в 13:30 по местному времени и назвал точное местонахождение «бомбы».

По указанному адресу немедленно выехали саперы, кинологи и полицейские. Потенциально опасный район оцеплен.

Одновременно ведутся поиски звонившего человека. Если сообщение о взрывчатке окажется ложным, и мужчина будет задержан, ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.