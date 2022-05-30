Вашингтон, 30 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Компания Netflix подтвердила отключение сервиса в России. Об этом 30 мая пишет ТАСС.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Представитель назвал это решение «реализацией ухода с российского рынка». По его словам, компания дождалась, пока не закончится действие всех ранее оплаченных подписок российских пользователей.

Ранее пользователи Сети заметили, что 27 мая 2022 года сайт Netflix перестал открываться у пользователей из РФ даже с VPN. Многие предположили, что причиной стало большое количество посетителей из-за премьеры четвёртого сезона сериала «Очень странные дела».

ИА REGNUM напоминает, что 6 марта 2022 года Netflix заявил, что приостанавливает свою работу на территории России. Причиной стало специальная военная операция России на территории Украины.