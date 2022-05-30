Липецк, , 14:33 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

30 мая выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 358 случаев заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 813 человек выписаны, в том числе 71 — за последние сутки.

За весь период скончались 3764 человека. Подтверждено два новых летальных случая.