Уфа, 30 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Делегация из Башкирии выехала в Таджикистан для развития взаимовыгодного сотрудничества и установления новых деловых контактов. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии.

Steve Evans Таджикистан

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Сообщается, что делегацию Башкирии возглавил заместитель премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. В ее состав также входят представители 17 предприятий Башкирии, которые представляют сельское хозяйство, пищевую, нефтегазовую и другие отрасли промышленности.

«В бизнес-миссии в Таджикистан принимают участие предприятия, которые готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество и открыты к диалогу. Наша республика открыта для новых проектов. Мы рассчитываем на активное и взаимное сотрудничество как на уровне наших правительств, так и делового сообщества», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Лены Изотовой.

Участники делегации намерены посетить профильные предприятия.

Отмечается, что 31 мая в г. Душанбе планируется проведение рабочих встреч делегации Башкирии с торговым представителем России в Таджикистане Евгением Кореньковым по вопросу содействия в установлении деловых контактов при условиях введения антироссийских санкций, а также с коллегами из министерства экономического развития и торговли Таджикистана по вопросам развития торгово-экономических отношений двух республик.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что делегация из Башкирии, которую возглавил глава регионаРадий Хабиров, побывала в Узбекистане.