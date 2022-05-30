Москва, , 14:31 — REGNUM В России из-за угрозы санкций и отключения от системы SWIFT в 2014 году была создана Национальная система платежных карт (НСПК). С тех пор платежная система «Мир» в рамках НСПК активно развивается, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Карта «Мир» Card.mironline.ru

«И антироссийские санкции начала 2022 года придали дополнительный импульс ее активному распространению по миру.

В настоящее время карты «Мир» принимают не так много стран: в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Вьетнаме, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Россия таким образом заблаговременно подготовилась к возможному отключению от системы SWIFT.

Потенциальные угрозы введения странам Запада санкций и прочих ограничительных мер против партнеров НСПК не возымеют эффекта, так как наложат ограничения на весь мировой платежный оборот», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта за счет российской платежной системы «Мир», писало иранское издание Resalat.

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