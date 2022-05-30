Калуга, 30 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Калужской области с 23 по 29 мая в медицинские организации обратилось 142 человека, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 47 детей. За аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 128 случаев присасывания клещей у взрослых и 31 у детей. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Роспотребнадзор области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Клещевой сезон

Факты присасывания клещей отмечаются на территории городов Калуги и Кремёнки, а также в Жуковском, Боровском, Малоярославецком, Людиновском, Тарусском, Ульяновском и Бабынинского районах. Единичные случаи зарегистрированы в Обнинске, Кировском, Козельском, Медынском, Мещовском, Хвастовичском, Ферзиковском, Жиздринском, Дзержинском и Юхновском районах.

За прошедшую неделю исследовано 178 экземпляров клещей, снятых с людей и из объектов окружающей среды. У 24 экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз положительный (общая инфицированность бореллиями составила — 13,5%), у двух экземпляров положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз человека.