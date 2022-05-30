Орск, Оренбургская область, 30 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области суд рассмотрит дело о полуразрушенном памятнике В. И. Ленину, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда муниципалитета.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Владимир Ильич Ленин

Горожанин подал иск против местной власти. От администрации неравнодушный гражданин требует привести в порядок памятник В. И. Ленину.

Скульптура расположена на территории школы № 2 с 1948 года и находится в плачевном состоянии. Часть памятника обрушилась.

Истец полагает, что бездействие мэрии нарушает его право на свободный доступ к культурным ценностям, поскольку объект является памятником искусства и памятным местом для многих поколений жителей города Орска и выпускников школы, возле которого проводились пионерские сборы и школьные линейки.

Суд принял иск к производству. На 23 июня назначено судебное заседание.