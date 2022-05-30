Таганрог, Ростовская область, , 14:30 — REGNUM В Ростовской области проверят информацию о загрязнении Таганрогского залива сточными водами. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

Таганрогский залив Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Очевидцы опубликовали фотоснимки чёрной воды, стекающей в залив. Авторы отмечают, что от воды исходит резкий неприятный запах.

«Данный водный объект подлежит федеральному надзору, который осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Инспекторами минприроды направлено письмо в адрес этого ведомства для рассмотрения и принятия мер. По информации управления, привлечённой лабораторией ФГБУ «ЧерАзтезмордирекция» произведён отбор проб природной и суточной воды, проводятся лабораторные исследования», — уточнили в ведомстве.

В администрации Таганрога создана рабочая группа по установлению места предполагаемого сброса нечистот в систему ливневой канализации, расположенную в западном районе приморского города с выпуском в Таганрогский залив в районе села Петрушино. Отобраны пробы воды для проведения анализа.