Рязань, 30 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В медицинские организации за помощью после укусов клещей с 23 по 29 мая обратилось 99 человек, в том числе 28 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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На «горячую линию» ведомства с 16 мая позвонили 548 жителей. Обращения по поводу укусов клещей не превышают показатели аналогичного периода 2021 года и среднемноголетние значения.

Инфекций, передающихся клещами, в 2022 году пока не зарегистрировано.