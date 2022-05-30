Кострома, 30 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Начальника оперативного отдела костромской исправительной колонии строгого режима №1 осудили за превышение должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде.

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области

Напомним, в 2021 году подсудимый временно исполнял обязанности замначальника исправительного учреждения. В это время он оказывал покровительство осуждённым, разрешив им пользоваться сотовыми телефонами. Сотрудникам, заметившим нарушение режима, было запрещено изымать средства связи и фиксировать это в документах.

Максимальное наказание вменяемой ему статьи предусматривало лишение свободы на срок до 4 лет. С учётом наличия ведомственных наград и малолетних детей суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.