Начальника костромской колонии осудили за покровительство осуждённых
Кострома, 30 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Начальника оперативного отдела костромской исправительной колонии строгого режима №1 осудили за превышение должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде.
Напомним, в 2021 году подсудимый временно исполнял обязанности замначальника исправительного учреждения. В это время он оказывал покровительство осуждённым, разрешив им пользоваться сотовыми телефонами. Сотрудникам, заметившим нарушение режима, было запрещено изымать средства связи и фиксировать это в документах.
Максимальное наказание вменяемой ему статьи предусматривало лишение свободы на срок до 4 лет. С учётом наличия ведомственных наград и малолетних детей суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.
Справка: исправительная колония строгого режима №1 — самое крупное подразделение уголовно-исполнительной системы Костромской области. В ней содержатся около 1,5 тыс. человек, ранее отбывавших наказание в тюрьме.