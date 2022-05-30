Москва, 30 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания гвардейской 24-й бригаде специального назначения. Об этом 30 мая сообщает сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В тексте указа говорится, что почётное наименование получено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленных личным составом в ходе боевых действий.

«Присвоить 24 отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу с момента подписания.