Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа звание гвардейской
Москва, 30 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания гвардейской 24-й бригаде специального назначения. Об этом 30 мая сообщает сайт Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
В тексте указа говорится, что почётное наименование получено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленных личным составом в ходе боевых действий.
«Присвоить 24 отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», — говорится в тексте документа.
Указ вступил в силу с момента подписания.