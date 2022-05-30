Салехард, 30 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 мая за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 35 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом 11 человек — на одного больше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявлено пять человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 30 мая зарегистрировано 137 038 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 665 человек, 1041 скончался. За сутки скончавшихся нет.