Мадрид, , 14:29 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Иско заявил, что уходит из клуба. Об этом 30 мая он сообщил в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спустя девять лет моего выступления за «Реал» моё пребывание в клубе подходит к концу», — написал 30-летний футболист.

Иско выступал за «Реал» с 2013 года. В мадридском клубе он стал трёхкратным чемпионом Испании, пять раз выиграл Лигу чемпионов. Всего он провёл за клуб 353 матча, в которых забил 53 гола и отдал 56 голевых передач.

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