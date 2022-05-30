Томск, 30 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась девятерым заболевшим (29 мая — 12). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Томской области выявлено 131 502 носителя коронавируса, выздоровели 129 582 человека.

За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 39 фамилиями.

Напомним, 29 мая в регионе выявили 40 носителей коронавируса, выздоровели 43 человека.