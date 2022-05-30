Москва, , 14:28 — REGNUM Предложение властей Франции о переименовании Московской улицы в Киеве рассматривает в настоящее время киевская мэрия. Об этом 30 мая сообщает Служба внешней разведки России (СВР).

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что, согласно данным российской разведки, в данный момент киевской мэрией рассматривается обращение властей Франции о переименовании Московской улицы.

Также уточняется, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона предлагает властям Киева на выбор три варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица, что якобы должно выразить «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».

«Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве», — говорится в сообщении СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канал кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.