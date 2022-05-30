В СВР сообщили, что Париж предложил переименовать в Киеве Московскую улицу
Москва, 30 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Предложение властей Франции о переименовании Московской улицы в Киеве рассматривает в настоящее время киевская мэрия. Об этом 30 мая сообщает Служба внешней разведки России (СВР).
Отмечается, что ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что, согласно данным российской разведки, в данный момент киевской мэрией рассматривается обращение властей Франции о переименовании Московской улицы.
Также уточняется, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона предлагает властям Киева на выбор три варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица, что якобы должно выразить «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».
«Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве», — говорится в сообщении СВР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канал кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.