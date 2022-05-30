Ереван, , 14:27 — REGNUM Участники акции протеста, начавшейся 30 мая в Ереване, перестали блокировать здание правительства. Трансляция с места ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Протесты в Ереване Photolure

Протестующие предприняли несколько безуспешных попыток прорвать полицейское оцепление. Они пытались добиться встречи с министрами, чтобы узнать их мнение о внешней политике премьер-министра Никола Пашиняна.

Правоохранители начали задерживать активистов, в Ереванском государственном медицинском университете сообщили, что к ним поступили по двое пострадавших с каждой стороны.

«Знаете, почему не пускают? Чтобы избежать очередного позора. Сегодня мы констатируем, что находящиеся в этом здании пять министров несут прямую ответственность за процесс сдачи страны», — заявил Сагателян.

Он призвал протестующих прекратить блокировать здание правительства. Колонна активистов продолжила шествие по улицам Еревана.

Напомним, движение «Сопротивление», созданное оппозиционными партиями Армении, несколько недель добивается отставки Пашиняна. Его обвиняют в планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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