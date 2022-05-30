Москва, 30 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Надо отгородиться от укронацистского государства по Днепру, а также обязательно отрезать его от Чёрного моря, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 30 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Архип Куинджи. «Днепр утром». 1881

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Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что в настоящее время для России приоритетной является задача полного освобождения Донецкой и Луганской Народных Республик, а на остальных территориях Украины, освобожденных от киевской власти, местные жители будут самостоятельно выбирать, как им жить.

«Всё правильно сказал Сергей Лавров: народу освобожденных от укронацистов областей бывшей Украины предстоит самому решать свою судьбу, и быть с Россией для них, конечно, более благоприятная перспектива, чем та, которую им уготовал марионеточный русофобский киевский режим.

Печально, конечно, что, судя по словам нашего министра, на части украинской территории неонацистский враждебный России режим сохранится, но надо понимать, что задачу полного уничтожения нацизма на Украине в одночасье современной России не решить. Россия не СССР. Советский Союз обладал другим потенциалом и другой степенью сплочения общества. Тех, кому было «стыдно за СССР», даже в Финскую войну, помнится, не было — разве что в эмиграции. Были, правда, в верхах русской белой и монархической эмиграции и гораздо более лютые, чем сегодня среди осевших там эмигрантов из России, враги нашей страны, рассчитывавшие на успех гитлеровской агрессии. Тем не менее советскому руководству удалось так выстроить свою внешнюю политику, что своих врагов, Англию и США, оно превратило в борьбе с немецким нацистским режимом в своих союзников.

Россия, как я уже сказал, сегодня находится в другом положении. Поэтому надо, действительно, отгородиться от укронацистского государства по Днепру, но и его обязательно отрезать от Чёрного моря. При таком раскладе оно будет уже совсем не так полезно Западу в борьбе против нашей страны, а внутри него эти «крысы» сами со временем друг друга пожрут.

С учётом такой перспективы кроме военной есть ещё и политическая задача. Киевский режим должен быть официально объявлен нами режимом террористическим, человеконенавистническим, представляющим угрозу международному миру и безопасности. Это должно быть сделано на законных основаниях с большой доказательной базой. Соответственно, переговоры с этим режимом, как в своё время с режимом Гитлера, вести нельзя, надо просто выгнать его вооружённые формирования с той территории, с которой мы сейчас можем их выдворить. Процессы над украинскими военными преступниками хотелось бы увидеть как можно скорее», — отметил Михаил Демурин.