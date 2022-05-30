30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Соединённые Штаты прилагают усилия для заключения дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По данным арабских СМИ, тайные переговоры между представителями двух стран активно ведутся с 2019 года и за последние месяцы резко активизировались. В Белом доме считают крайне важным создание саудо-израильской коалиции, которая должна стать противовесом Ирана. Однако у плана Вашингтона есть несколько слабых мест.

Артемий Шарапов, , 15:13 — REGNUM С момента прихода ко власти в США президента Дональда Трампа главным направлением американской внешней политики на Ближнем Востоке стала организация процесса примирения между Израилем и арабскими странами. В ходе этого процесса Белый дом смог добиться установления дипломатических отношений между Израилем — с одной стороны, и Марокко, Бахрейном и ОАЭ — с другой. Администрация нового президента США Джо Байдена продолжила работу на этом направлении, однако столкнулась с рядом существенных трудностей.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Это связано с тем, что ряд арабских стран всё ещё настроен резко против Израиля. Тем более что «нормализация отношений» де-факто не даёт правительствам этих стран никаких существенных преимуществ, но при этом повышает градус напряжённости внутри государства. Например, власти Марокко, договорившись с Израилем о взаимном признании, столкнулись с массовыми протестами своих граждан. Взамен на признание Израиля власти США признали за Марокко суверенитет над Западной Сахарой, что де-факто не только не изменило позиций марокканских властей в регионе, но и привело к росту напряжённости в отношениях с соседним Алжиром.

Тем не менее Белый дом возлагает большие надежды на процесс «урегулирования отношений» между двумя своими ключевыми союзниками на Ближнем Востоке — Израилем и Саудовской Аравией. По данным интернет-портала Walla, Государственный департамент США выступает посредником между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом по вопросу о разделе сфер влияния в Красном море. В качестве компенсации за признание Израиля, США предлагают саудовцам признать за ними суверенитет над островами Тиран и Санафир.

Израильско-эмиратский мирный договор The White House

Наличие на островах саудовских войск вызывает протесты со стороны Израиля, поскольку Тиран и Санафир фактически перекрывают вход в залив Акаба и доступ к единственному израильскому порту на Красном Море — Эйлату. По данным журналистов, Эр-Рияд сохранит суверенитет над островами, но при этом выведет с них свои вооружённые силы. Это соглашение в конечном итоге может улучшить отношения между Саудовской Аравией и Израилем, а в перспективе — оно может послужить примером для остальных арабских стран в вопросе «нормализации отношений».

Власти Саудовской Аравии считают важным решение вопроса об островах, но в то же время не спешат форсировать переговоры с Израилем. Отчасти это связано с тем, что с приходом к власти в США Джо Байдена отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом ощутимо охладели. Отчасти — с тем, что Саудовская Аравия готовится заключить мир со своим главным региональным противником — Ираном.

В случае, если иранцам и саудовцам удастся договориться (что крайне вероятно), Эр-Рияд перестанет нуждаться в военной помощи Израиля. Тем более что любые открытые переговоры между Эр-Риядом и Тель-Авивом могут вызвать ответную реакцию со стороны Ирана.

Предположительно, вопросы мирного урегулирования между Израилем и Саудовской Аравией обсуждались в ходе недавнего визита в США замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида ибн Салмана аль Сауда. В рамках визита состоялись переговоры принца с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарём Энтони Блинкеном. Однако, отмечают арабские СМИ, принц Халид не имеет авторитета для заключения каких-либо соглашений и, по сути, выполняет поручения своего старшего брата — принца Мухаммеда ибн Салмана.

Халид ибн Салман аль Сауд U.S. Department of State

Сам факт того, что на переговоры в Вашингтон прибыла столь незначительная фигура, говорит о том, что Эр-Рияд в настоящий момент не намерен форсировать отношения с США и, следовательно, с Израилем.

Впрочем, американские власти вряд ли допустят, чтобы их давний ключевой союзник на Ближнем Востоке ушёл от них прямиком в объятия Ирана, и продолжат оказывать давление на саудовские власти по ряду направлений. Используя тактику кнута и пряника, Вашингтон всё ещё может довести саудовцев и израильтян до стадии прямых переговоров. Однако дальше этот процесс в ближайшее время точно не пойдёт.