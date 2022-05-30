Вашингтон, 30 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сербия «планомерно и рационально» укрепляет партнерство с США. Об этом заявил 30 мая посол Сербии в США Марко Джурич.

Predsednik.rs Марко Джурич подписывает письмо о намерениях установить «международную» железнодорожную линию между Белградом и Приштиной. 14 февраля 2020 года, Мюнхен

По словам сербского посла, развитие сербско-американского двухстороннего сотрудничества является предварительным условием для реализации большинства сербских национальных и государственных интересов — экономических, политических, культурных. Также это важно для реализации сербских интересов в сфере безопасности и региональной и европейской интеграции, в вопросе статуса Косово и Метохии и для обеспечения прав сербских граждан в регионе, полагает Джурич.

«Усилия, которые при поддержке президента Александра Вучича и правительства Сербии мы прилагаем на этом поле, чрезвычайно важны для сохранения самостоятельной и уравновешенной внешней политики свободной и независимой Сербии», — заявил Джурич на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что ранее Госдеп США назначил Габриэля Эскобара специальным представителем по Западным Балканам.