Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении лидера музыкальной группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которого обвинили в дискредитации вооружённых сил РФ, сообщили 30 мая в объединенной пресс-службы судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе концерта «ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук высказался о своем негативном отношении к спецоперации ВС РФ на Украине, из-за чего после концерта на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Согласно этой статье КоАП РФ, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

«Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», — уточнили в ОПС отметив, что материалы дела возвращены составителю для устранения ошибок.

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