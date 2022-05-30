30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Глава крупнейшей фракции в парламенте Ирака Муктада ас-Садр заявил о переходе в оппозицию. После того, как партия «Садристское движение» и его союзники не смогли сформировать правительство, Садр заявил, что продолжит борьбу за интересы народа Ирака, не вступая в коалиции с партиями, которые, с его слов, защищают интересы правящих слоёв страны. Новый парламентский кризис осложняет и без того кризисную ситуацию в стране и открывает дверь для новых общественных катаклизмов.

Артемий Шарапов, , 15:13 — REGNUM Политический кризис в Ираке достиг своей критической точки. Несмотря на то, что выборы в парламент страны прошли в октябре 2021 года, в стране до сих пор не сформировано действующее правительство. Партия «Садристское движение», занявшая больше мест, чем любая другая политическая сила в стране, так и не смогла сформировать правительство и ушла в оппозицию. Лидер партии, шиитский клерик Муктада ас-Садр обвинил ряд политических сил Ирака в саботировании процесса по формированию правительства и подыгрывании правящим элитам страны. Поводом для перехода ас-Садра в оппозицию стало отклонение парламентом законопроекта, направленного на поддержку беднейших слоёв населения. Законопроект, в частности, предусматривал субсидирование закупок хлеба для бедных семей. На фоне угрожающего стране продовольственного кризиса эта мера позволила бы защитить от голода сотни тысяч человек. Однако законопроект не был принят к рассмотрению из-за, как полагает Садр, лоббирования со стороны элит, намеревающихся заработать на продаже продуктов по завышенным ценам.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Вместе с «Садристским движением» в оппозицию также ушла «Демократическая партия Курдистана» (правящая партия Курдской автономии Ирака) и блок «Сияда», который представляет интересы иракских мусульман-суннитов — всего 141 депутат из 329.

Как заявил сам Муктада ас-Садр, его партия будет находиться в оппозиции как минимум ближайшие 30 дней, но скорее всего — этот срок будет продлён. Он также призвал другие партии присоединиться к нему для формирования правительства страны.

Муктада ас-Садр Khamenei. ir

Главным противовесом «Садристского движения» и его союзников в парламенте Ирака является коалиция партий «Государство закона» бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики и «Фатех», которая получает негласную поддержку со стороны Ирана.

Все попытки двух крупнейших политических сил Ирака сформировать правящий альянс провалились из-за того, что Садр и его сторонники требуют исключить из будущего правительства ряд лиц, ранее занимавших руководящие посты.

Уход Садра в оппозицию привёл к тому, что тысячи его сторонников организовали десятки акций протеста по всей территории Ирака. Протесты сошли на нет из-за начавшихся в стране пыльных бурь. Однако не стоит сомневаться в том, что при малейшей возможности электорат Садра вновь выйдет на улицы. Тем более что клерик получает поддержку со стороны беднейших слоёв населения, которые переживают не лучшие времена.

Очередной виток политической борьбы, грозящий вылиться из зала заседаний парламента на городские улицы, грозит вновь отбросить Ирак в пучину гражданских конфликтов. Ситуация усугубляется тем, что в этом году страну, по прогнозам, ждёт самый серьёзный неурожай за последние годы. В дополнение к общественным и экономическим проблемам всегда добавляется угроза терроризма.

Любой внутрииракский политический конфликт неминуемо приведёт к тому, что силы полиции и армии будут отвлечены на подавление массовых протестов. А значит — в стране вновь поднимут голову «спящие ячейки» группировки ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Филип Хойол. Бунт

Таким образом, сугубо внутренние иракские дела грозят перерасти в региональный или даже новый глобальный многоуровневый кризис, решение которого упирается в противоречия местных сил и мелкие разногласия.

Разрядить ситуацию может вмешательство двух ведущих держав региона — Саудовской Аравии и Ирана. Этот сценарий крайне вероятен, особенно на фоне ряда сообщений и готовящихся переговоров глав МИД двух стран, которые должны пройти в Багдаде. Иран и Саудовская Аравия могут повлиять на местные политические элиты и совместными усилиями привести их к компромиссу. Однако реализация подобного «позитивного» сценария требует незамедлительных действий, поскольку дестабилизация обстановки в Ираке может произойти буквально в любой момент.