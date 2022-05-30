Москва, , 14:21 — REGNUM Жесткое госрегулирование цен может подорвать экономическую деятельность как производителей, так и ретейла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал призывы лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова ввести госрегулирование цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Рост цен QuoteInspector

Как полагает экономист, если госрегулирование цен не будет сопровождаться борьбой с факторами, ведущими к разгону инфляции, то это может лишь усугубить ситуацию, создав товарный дефицит и обострив проблему «пустых прилавков».

«В условиях сложившейся системы посредников между производителями и потребителями существует опасность, что торговые сети, столкнувшись с установленным верхним пределом цен на продукты, могут создать различные препятствия и барьеры, ведущие к торговому дефициту, — сказал Мастеров. — Это может быть отказ принимать от производителей продукцию по цене выше определенного предела. В свою очередь, производители, столкнувшись с подобными жесткими ограничениями цен на отпускаемую продукцию, рискуют и вовсе не покрыть растущие издержки производства и начать работать в убыток. Могут иметь место и другие действия со стороны ретейла, направленные на преднамеренное создание искусственного дефицита по ряду товаров».

Поэтому, как подчеркнул Мастеров, принятие соответствующих мер, направленных на борьбу с ростом цен, требует комплексного анализа и тщательной проработки.

«Возможно, требуется комплекс мер с целью поддержки производителей продукции, оживления инвестиций, направленных как на создание новых производств, так и на модернизацию оборудования и производственного потенциала, а также с целью ужесточения государственного регулирования в деятельности торговых сетей, — сказал Мастеров. — Следует тщательно разобраться в причинах высоких наценок и выяснить, являются ли они причиной банального стремления торговых сетей к неограниченной максимизации прибыли, либо же всё дело в высокой стоимости логистики, кредитных ресурсов, недостаточно эффективной транспортной и логистической инфраструктуры, что ведет к росту издержек и цен».

По словам Мастерова, в последнем случае жесткое регулирование цен может вовсе подорвать экономическую целесообразность деятельности как производителей продукции, так и ретейла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, хроническая высокая инфляция создает риски угнетения деловой активности в РФ, развития стагфляции, товарного дефицита, который, в свою очередь, лишь дополнительно обостряет проблему роста цен.

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