Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Дело против музыканта Юрия Шевчука о дискредитации российских Вооружённых сил возвращено составителям в Уфу. Об этом сообщает 30 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

putnik Юрий Шевчук

Суд установил, что в протоколе не описано событие правонарушения, то есть нет указания на то, в чём выразились публичные призывы против российской армии.

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