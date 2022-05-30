Оренбург, 30 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 29 мая, в ковидные отделения поступили десять пациентов. Суточный показатель сохраняется на одном уровне второй день, сообщает оперштаб.

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В настоящее время в стационарах находится 91 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 24 пациентов медики оценивают как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены трое. Ещё 60 оренбуржцев получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 216 506 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 36 случаев. Ни одного летального исхода 29 мая не зафиксировано.