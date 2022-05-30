Нью-Йорк, США, , 14:28 — REGNUM В Сети появился первый трейлер ленты «Возмездие», являющейся режиссёрским дебютом Б. Дж. Новака. Об этом сообщил портал Film.ru 30 мая.

Эштон Кутчер в фильме «Возмездие» Кадр из трейлера

В опубликованном ролике рассказывается о нью-йоркском радиоведущем, который отправляется в южную часть США для выяснения обстоятельств загадочной смерти своей возлюбленной. Главную роль в картине также исполнил Б. Дж. Новак, а одного из второстепенных персонажей сыграл Эштон Кутчер.

Напомним, что премьера «Возмездия» запланирована на 29 июля 2022 года. Выйдет ли фильм в России — неизвестно.

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