Нью-Йорк, США, 30 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Сети появился первый трейлер ленты «Возмездие», являющейся режиссёрским дебютом Б. Дж. Новака. Об этом сообщил портал Film.ru 30 мая.

Кадр из трейлера Эштон Кутчер в фильме «Возмездие»

В опубликованном ролике рассказывается о нью-йоркском радиоведущем, который отправляется в южную часть США для выяснения обстоятельств загадочной смерти своей возлюбленной. Главную роль в картине также исполнил Б. Дж. Новак, а одного из второстепенных персонажей сыграл Эштон Кутчер.

Напомним, что премьера «Возмездия» запланирована на 29 июля 2022 года. Выйдет ли фильм в России — неизвестно.