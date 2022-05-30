Москва, 30 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Указанные в результатах переписи населения новые российские города-миллионники — это крупные промышленные и логистические центры с высокой транспортной доступностью, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Kalugastat.gks.ru Перепись населения

«Развитие этих городов является ярким примером так называемого агломерационного притяжения.

Промышленные предприятия предъявляют спрос на рабочую силу, генерируют рабочие места, тем самым «перетягивая» часть населения, не только из близлежащих населенных пунктов, но и мигрантов.

Краснодарский и Пермский края в лидерах по привлечению средств в IT-сектор. Кроме того, указанные города растут и по уровню благосостояния.

Так, в Воронежской области средняя семья из четырёх человек за вычетом необходимых трат сохраняет около 43% доходов, в Перми-41,5%. Это хороший потенциал для развития», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Воронежа, Краснодара, Красноярска и Перми превысила один миллион человек. Это следует из предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года.

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