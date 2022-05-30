Киев, 30 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На Украине предложили ввести страховой взнос для мужчин, выезжающих с территории Украины в другую страну. С такой идеей выступил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, выезжающим нужно заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. долларов США.

«Вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос, как уезжать. Я предлагаю ввести страховой взнос, например 3—5 тыс. долларов, и свободный выезд для того, кто его внёс», — сказал Андрусив.

Ранее на Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение.