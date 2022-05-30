Ереван, 30 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана задерживают протестующих, которые пытались прорваться в здание правительства Армении. Об этом сообщает телеканал Yerevan․Today.

Photolure Митинг оппозиции в Ереване

Активисты обвиняют премьер-министра страны Никола Пашиняна в политике, противоречащей интересам армянского народа. Они попытались пройти в здание правительства, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.

Сообщается, что находящиеся в автозаках протестующие выкладывают видео, на которых скандируют «Армения без Никола».

Напомним, около месяца в Ереване сторонники оппозиции на протестных акциях требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Они блокируют автомобильное движение на улицах столицы и государственные учреждения.