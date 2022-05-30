Таллин, , 14:15 — REGNUM Падающие рейтинги и неустойчивое положение правящей в Эстонии Реформистской партии обратились вспять с началом специальной военной операции России на Украине. Об этом эстонский политолог Мартин Мельдер сообщил порталу новостей гостелередиовещания ERR.

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Теперь рейтинги «партии войны», активно выступающей за тесное взаимодействие с НАТО, всемерную военную поддержку Украине и самые жесткие санкции противРоссии бьют многолетние рекорды. Внешнеполитическая агрессивная риторика заставила умолкнуть критиков реформистов, считает политолог.

«Реформисты сорвали джекпот. Действия России против Украины помогли им быстро справиться с кризисом поддержки, обусловленным внутриполитическими недочетами. За три месяца они смогли вернуть поддержку, утраченную в течение предыдущего года», — напомнил Мельдер.

В то же время основные конкуренты реформистов — Центристская партия — в последнее время ничего особенно не добились, их поддержка стабильно снижается. В вопросе антироссийской риторики центристы также оказались менее заметными и «говорливыми», чем реформисты.

Политолог напомнил, что упор на антироссийских внешнеполитических заявлениях помог реформистам удержать звание самой популярной партии Эстонии. Но это не позволило решить ни одной серьезной экономической проблемы, перед которыми стоит страны и которые только нарастают.