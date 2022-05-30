Москва, 30 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. На исполнительницу Любовь Успенскую собирается подать в суд её соседка, дизайнер Анна Кауфман. Информация об этом была опубликована 30 мая в телеграм-канале Mash.

Кадр из интервью для FametimeTV Любовь Успенская

По данным телеграм-канала, причиной стало то, что трёхмесячный французский бульдог Кауфман выбежал за территорию частного дома и оказался на улице, где Успенская гуляла со своей собакой. Певица утверждает, что щенок «чуть не загрыз» её пса, а также укусил её за ногу. Именно поэтому она проникла на территорию дома Кауфман и якобы избила рукояткой поводка другую её собаку — престарелого хаски, который почти не передвигается.

Добавим, что дизайнер уже обратилась к юристу Александру Добровинскому, чтобы подать на Успенскую в суд. «К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им всё дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так», — прокомментировал ситуацию Добровинский.