Запорожье, Украина, , 14:14 — REGNUM В настоящее время пострадавшие в результате взрыва в Мелитополе находятся в больнице. Об этом 30 мая сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Больница

«Сегодня пострадали два волонтера, которые ехали на работу, 25 и 28 лет. Находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает», — заявил он в видеообращении в Telegram-канале администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. Автомобиль взорвался возле жилого дома, когда раздавали гуманитарную помощь. В результате пострадали волонтёры, которые разносили адресную гуманитарную помощь.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом в центре Мелитополя стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.

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