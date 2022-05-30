Каир, 30 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Египте сообщили об освобождении из тюрем ряда активистов, задержанных по подозрению в государственной измене и спонсировании терроризма. Об этом 30 мая сообщает Kahera 24 со ссылкой на комитет по амнистии при президенте Египта.

Египет

По данным журналистов, ряд граждан, включая журналистов и общественных деятелей, ранее были задержаны за ведение антигосударственной деятельности, которая была приравнена к терроризму.

Ранее с требованием об освобождении заключённых выступили международные правозащитные организации, которые назвали дела сфабрикованными. По мнению правозащитников, большинство обвиняемых были арестованы за ведение агитации против правительства страны, но никогда не имели отношения к террористам.