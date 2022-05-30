Красногорск, 30 мая 2022, 14:12 — REGNUM Жители Подмосковья стали чаще посещать парки. Об этом 30 мая сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник отметил, что за первые пять месяцев 2022 года число посетителей подмосковных парков выросло на 3,5 млн человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
«В 2020 году было около 10 млн посещений, в 2021 году — почти 15 млн. В 2022 году мы зафиксировали 18,5 млн посещений парков за этот период», — сказал Хайкин.
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