Красногорск, 30 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Жители Подмосковья стали чаще посещать парки. Об этом 30 мая сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лазарев В парке

Чиновник отметил, что за первые пять месяцев 2022 года число посетителей подмосковных парков выросло на 3,5 млн человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«В 2020 году было около 10 млн посещений, в 2021 году — почти 15 млн. В 2022 году мы зафиксировали 18,5 млн посещений парков за этот период», — сказал Хайкин.