Москва, 30 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Причин для сокращения запасов золота в российских банках за два месяца несколько, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Bullion Vault Золотой слиток

«Во-первых, возобновившиеся покупки золота ЦБ РФ на внутреннем рынке из-за блокировки части его золотовалютных резервов в западных банках.

Во-вторых, весной этого года значительно вырос спрос на золото среди россиян, что связано со снижением доверия к доллару и евро как надёжному варианту сохранения своих сбережений во время роста инфляции.

В-третьих, ряд крупных банков в феврале продавали золото за рубеж.

Однако сезонный фактор может ситуацию выправить. В зимний период добыча золота в ряде регионов со сложными погодными условиями, например, за Полярным кругом приостанавливается.

С весны золотодобытчики начинают постепенно наращивать добычу. В России ежегодно добывается около 300 т золота в год.

Рост спроса со стороны ЦБ РФ и российского населения может быть важным фактором, влияющим на котировки золота. Биржевая цена на золото сегодня повышается на 0,1% до $1853,2 за тройскую унцию», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, если в октябре 2021 года в российских банках в совокупности хранилось 78,8 тонны золота, то к апрелю 2022 года золотой запас банков в натуральном выражении упал на 44% и составил 43,8 тонны.

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