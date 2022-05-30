Калуга, , 14:30 — REGNUM Изменения в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представила 30 мая на заседании регионального правительства министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство финансов Калужской области

Доходы областного бюджета на 2022 год предлагается увеличить на 4 млрд 782 млн рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений. Общий объем расходов областного бюджета на 2022 год увеличится на 7 млрд 481 млн рублей. Данное увеличение связано с уточнением объемов целевых безвозмездных поступлений из других бюджетов. В сфере социальной политики за счет средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства Российской Федерации, увеличены бюджетные ассигнования на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, — на сумму 54 млн рублей; дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, — на сумму 174 млн рублей.

Также предлагается увеличение средств областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет в сумме 303 млн рублей. В сфере здравоохранения за счет дополнительного поступления средств из федерального бюджета предусмотрено увеличение расходов на 551 млн рублей, из них на приобретение медицинских изделий для оснащения сосудистого отделения нового инфекционного госпиталя — 365 млн рублей. Средства также пойдут на финансирование мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь по реабилитации, — в сумме 110 млн рублей, развитие информатизации и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В сфере образования за счет средств федерального бюджета предлагается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 408 млн рублей на модернизацию школьных систем образования. За счет средств федерального бюджета увеличены расходы на поддержку промышленности — 139 млн рублей.

«Нам необходимо продолжить финансирование приоритетных социальных и экономических задач. При этом быть готовым к любому развитию ситуации. На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета. На нем обсуждались инициативы и предложения по расширению мер поддержки семей с детьми, пожилых людей, военнослужащих. Глава государства объявил о внеочередной индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий. Я прошу учесть все эти изменения при определении параметров областного бюджета», — отметил губернатор Владислав Шапша.

По итогам исполнения бюджета Калужской области в I квартале 2022 года сложился профицит в объеме более 2 млрд рублей.

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