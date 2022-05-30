Череповец, Вологодская область, , 14:09 — REGNUM Второй этап Всероссийского молодежного форума «Экосистема» пройдет в Камчатском крае в августе–сентябре 2022 года.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

О том, почему сделан именно такой выбор, и том, что увидят на полуострове участники форума, корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич.

ИА REGNUM: Павел Евгеньевич, первая часть форма «Экосистема» в Вологодской области завершился, и теперь нас ждет продолжение в Камчатском крае. Почему выбор инициаторов форума выпал именно на Ваш регион?

Выбор очевиден. Камчатка — один из самых экологичных регионов нашей страны. Мы считаем, что миссия Камчатки — нести людям ценности экологии, ценности бережного отношения к окружающей среде, к природе. У нас очень интересная и богатая природа, у нас есть все, что нужно, что может быть интересно человеку, который занимается изучением и сохранением природы. Это вулканы, морские млекопитающие, интереснейший растительный и животный мир - чего только стоят наши медведи и сивучи! На Камчатке можно увидеть множество самых интересных природных явлений, и при этом вся наша природа находится в практически первозданном виде.

Кроме того, на Камчатке очень сильные экологические сообщества, у нас проживает очень много профессионалов в этой области, сотрудников различных ООПТ. Это и Кроноцкий заповедник, который известен на всю страну. Это и Национальный парк «Вулканы Камчатки». Всего на Камчатке более 120 особо охраняемых природных территорий! Здесь работает много людей, которые всю свою жизнь посвятили экологии, защите природы, и готовы делиться с молодыми ребятами своим опытом, своими наработками, показать, как можно эффективно защищать природу, и поддерживать любые их начинания.

ИА REGNUM: Что Вы покажете участникам второй части форума «Экосистема»?

Мы хотим, чтобы каждый участник второй части форма «Экосистема» увидел не только базу, на которой он будет проходить, но и собственно Камчатку. Мы постараемся, чтобы все участники увидели то, чем мы гордимся — это наши вулканы, океан, наш знаменитый Халактырский пляж. У нас есть прекрасные примеры альтернативной энергетики, то есть, термальной, во некоторых районах дома отапливаются термальной водой, есть термальные электростанции, термальные теплицы. Все это можно увидеть только на Камчатке, и все это мы покажем участникам форума.

ИА REGNUM: Какова задача второй части форума?

Очень важный момент, который надо отметить, тот факт, что форум в Камчатском крае — это второй этап «Экосистемы». На первой части форума в Череповце «Экосистема: устойчивое развитие» говорили в основном об экологии промышленности. Нашу часть форма мы назвали «Экосистема: заповедный край», и у нас бы будем говорить в основном о природе, о заповедных территория, о том, как человек может и должен жить в гармонии с природой и сохранять ее, как деятельность человека может быть не обременительна для природы.

Мы планируем, что форум будет практико-ориентированным. У нас будет три трека: «Эко-наука и технологии», «Эко-общество» и «Эко-территории». Работа в рамках каждого из них должна закончиться конкретным результатом, содержательным продуктом. Участники будут планировать инфраструктуру нашего будущего экологического лагеря, разрабатывать проекты уроков экологии для детей в школах, делать пробы воды.

Экологичское образование — довольно развитая тема на Камчатке, специалисты Кроноцкого заповедника проводят так называемые «Школы защитников природы». Изначально заповедник начинал эту историю для себя, они обучали гидов, экологических волонтеров для работы именно в заповеднике. Но недавно мы ее представили заместителю председателя правительства Российской Федерации Юрию Трутневу, и он дал соответствующие поручения, и теперь эта история будет масштабирована на федеральный уровень. Мы приглашаем на учебу в Кроноцкий заповедник людей, которые интересуются экологией, из всех регионов страны. Кстати, Кроноцкий заповедник скоро запустит онлайн-модуль, и ребята, которым это будет интересно, смогут принять в нем участие и обучиться пор той программе, которую разработали в заповеднике.