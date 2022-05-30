Ереван, 30 мая 2022, 14:09 — REGNUM Участников оппозиционного протестного шествия у Дома правительства в Ереване, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали задерживать армянские правоохранители. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.
Уточняется, что участники протестной акции сначала отошли от дома правительства, начав шествие по ереванским улицам, однако затем вернулись обратно и началась столкновения протестующих с силовиками.
Также указывается, что после этого правоохранители начали активно задерживать протестующих, однако при этом они не применяли спецсредства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники акции протеста, начавшейся в Ереване 30 мая, продолжат блокировать третий корпус здания правительства Армении, пока не встретятся с министрами.