Ереван, , 14:09 — REGNUM Участников оппозиционного протестного шествия у Дома правительства в Ереване, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали задерживать армянские правоохранители. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

Протесты в Ереване Photolure

Уточняется, что участники протестной акции сначала отошли от дома правительства, начав шествие по ереванским улицам, однако затем вернулись обратно и началась столкновения протестующих с силовиками.

Также указывается, что после этого правоохранители начали активно задерживать протестующих, однако при этом они не применяли спецсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что участники акции протеста, начавшейся в Ереване 30 мая, продолжат блокировать третий корпус здания правительства Армении, пока не встретятся с министрами.