Ереван, 30 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В больницу Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) в ходе протестной акции, организованной оппозиционными партиями Армении, попали четыре человека. Об этом сообщила в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Photolure Протесты в Ереване

Она отметила, что двое пострадавших участвовали в акции протеста, а двое были в оцеплении полиции. Даниелян заявила, что их жизни вне опасности.

«Они в больничном комплексе, под наблюдением специалистов университета, получают необходимую медицинскую помощь», — написала представитель ЕГМУ.

Напомним, 30 мая участники очередной акции протеста в Ереване заблокировали корпус здания правительства страны. Они требуют, чтобы внутрь пропустили оппозиционных депутатов, которые хотят встретиться с министрами и узнать их отношение к политики премьер-министра Никола Пашиняна.